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Бравшему интервью у Путина немецкому журналисту пригрозили судом в ФРГ

Бравшему интервью у Путина немецкому журналисту пригрозили судом в ФРГ

Журналисту Хуберту Зайпелю, в 2014 году взявшему интервью у президента Владимира Путина, в Германии грозит судебное разбирательство после сообщений в ZDF и Der Spiegel о том, что он якобы мог получать спонсорские гонорары из России.

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