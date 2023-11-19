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Создатель «Бурана» высказался против полетов на многоразовых ракетах

Создатель «Бурана» высказался против полетов на многоразовых ракетах

Один из создателей орбитального космического корабля «Буран» Сергей Цыбин заявил, что из-за возможных рисков не дал бы согласие на полет космонавтов на ракете-носителе с многоразовым блоком, передает РИА Новости.

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