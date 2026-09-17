Музей Фелицына почтил святынями историю России

Светлана Катунина из музея Фелицына в Краснодаре отметила значимость экспонатов, таких как жалованная грамота Екатерины II и мундир Александра II.
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