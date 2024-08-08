Многодетная жительница Смоленщины проживает в экстремальных условиях с матерью-инвалидом

К их дому не могут подъехать ни спасатели, ни медики Анастасия М., проживающая в доме №4 на улице Звездной в деревне Шпаки Смоленского района, обратилась к властям с просьбой разобраться со сложившейся ситуацией.
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