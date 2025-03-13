Роль профессии очень важна в жизни каждого человека.

11.03.2025 в клубе по месту жительства ´Авиатор´ прошла игровая программа под названием ´Все профессии важны!´Цель мероприятия: определение уровня знаний обучающихся о профессиях, расширение знаний о видах профессий.
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