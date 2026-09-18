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Сотрудник регионального следственного управления провел профилактическую беседу с воспитанниками подшефного детского дома «Звездный»

Сотрудник регионального следственного управления провел профилактическую беседу с воспитанниками подшефного детского дома «Звездный»

В рамках работы по правовому просвещению и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних помощник руководителя управления (по общественно-политической работе) Дарья Захарова провела встречу с воспитанниками подшефного детского дома «Звездный».

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