Туя на 90% укоренится! Самый лёгкий способ черенкования

Хвойные укореняются довольно не так просто, как кажется. Зачастую большая часть черенков погибает. Чтобы укоренилось более 80 %, последуйте несложным, практичным советам ниже! Подготовка черенков Для начала нарежьте черенки туи длиной около 15 см.