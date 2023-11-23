Туя на 90% укоренится! Самый лёгкий способ черенкования

Хвойные укореняются довольно не так просто, как кажется. Зачастую большая часть черенков погибает. Чтобы укоренилось более 80 %, последуйте несложным, практичным советам ниже! Подготовка черенков Для начала нарежьте черенки туи длиной около 15 см.
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