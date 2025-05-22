Собянин: Москва сохранила лидерство по уровню развития ГЧП

В 2024 году в основной капитал Москвы было инвестировано более 8,1 трлн руб Как сообщили представители Министерства экономического развития РФ, Москва является лидером среди регионов России по уровню развития государственно-частного партнёрства.
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