Американская финансовая пирамида и СССР Всевидящее око и девиз Novus ordo seclorum (лат. «новый порядок веков») на однодолларовой банкнотеОбщая ситуацияВ целом в 1985 г.
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Американская финансовая пирамида и СССР Всевидящее око и девиз Novus ordo seclorum (лат. «новый порядок веков») на однодолларовой банкнотеОбщая ситуацияВ целом в 1985 г.
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