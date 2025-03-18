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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хубулов о приглашении от Дзюбы в ресторан по случаю рекорда: «Да, вроде обещал. Если еще рекорд в сборной обновит, то это уже второй ресторан»

Нападающий «Акрона» ранее стал рекордсменом российского футбола по количеству голов – на его счету их 235.

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