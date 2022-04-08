Ну, когда уже?

ВРЕМЯ-ZКогда уже начнётся активное угандошивание гнид-хохлов в Донбассе?Вроде войска подтянули, высокоточкой по складам и ЖД-узлам поработали - ПОРА! Кстати, слушал вчера одного "военного эксперта" - дуралей нёс такую чушелу : "Мы не разносим хохло-эшелоны с военной техникой из гуманизЬма - потому, что они формируют составы вперемешку - платформы с техникой + пассажирские вагоны, набитые гражданскими хохлами" Черт, что это за дебильный бред? Кого из нас могут разжалобить пять вагонов жженых хохлов - это же нормальная денацификация!А если серьёзно - кто из гражданских может ехать в локацию, где вот прямо сейчас начнётся кровавый замес? И зачем разносить эшелоны, если для полного паралича ЖД можно дистанционно уничтожить мосты и узловые станции?Правда, почему это стали делать только сейчас - х\з, но, считаю, что Генштабу виднее.