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Ритейлер Henderson рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года и 9 месяцев 2024 года

Ритейлер Henderson рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года и 9 месяцев 2024 года

Вчера Совет директоров ПАО "Эйч Фи Джи", управляющего сетью салонов мужской одежды и обуви в России, рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2023 год в размере 8,38 рубля на акцию и за первые девять месяцев 2024 года - 9,62 рубля на акцию.

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