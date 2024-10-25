Ритейлер Henderson рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года и 9 месяцев 2024 года

Вчера Совет директоров ПАО "Эйч Фи Джи", управляющего сетью салонов мужской одежды и обуви в России, рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2023 год в размере 8,38 рубля на акцию и за первые девять месяцев 2024 года - 9,62 рубля на акцию.