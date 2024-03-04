ФАО: забастовки фермеров могут довести Европу до дефицита товаров

Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков заявил, что акции протестов фермеров могут привести к товарному дефициту в Европе.
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