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Коротко о главном

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Колесник заявил о прорыве обороны ВСУ после взятия Доброполья

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в комментарии «Ленте.ру» заявил, что освобождение Доброполья в Донецкой Народной Республике будет свидетельствовать о прорыве оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины.

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