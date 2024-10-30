«Урал должен выйти из состава России»: за какой призыв оштрафовали детище Дурова?

Мессенджер Telegram подвергся штрафу из-за каналов, призывающих к отделению Урала от России. Таганский суд Москвы наказал мессенджер на 4 миллиона рублей за неисполнение требования удалить контент, который призвал к отделению от России Урал.
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