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Банда во Вьетнаме похитила и продала на мясо почти 3 тысячи кошек

Банда во Вьетнаме похитила и продала на мясо почти 3 тысячи кошек

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Полиция вьетнамского Хошимина 4 октября арестовала банду, которая похищала кошек для продажи на мясо.

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