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Вертолеты Ка-52м и Ми-8 ударили по ВСУ в приграничном районе Курской области

Вертолеты Ка-52м и Ми-8 ударили по ВСУ в приграничном районе Курской области

Скриншот видео Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52м и Ми-8 нанесли удар авиасредствами поражения по боевикам и военной бронетехнике подразделений военнослужащих ВСУ и украинских националистов в приграничном районе Курской области.

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