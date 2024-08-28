Вертолеты Ка-52м и Ми-8 ударили по ВСУ в приграничном районе Курской области

Скриншот видео Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52м и Ми-8 нанесли удар авиасредствами поражения по боевикам и военной бронетехнике подразделений военнослужащих ВСУ и украинских националистов в приграничном районе Курской области.