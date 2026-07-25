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Царьград

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Минобороны РФ подтвердило удары по военным целям на Украине 24 июля

Минобороны РФ подтвердило удары по военным целям на Украине 24 июля

Минобороны России подтвердило удары, нанесённые 24 июля по военным объектам на Украине. В своём Telegram-канале ведомство использовало фразу "Градус не снижаем", сопровождая её фотографией пуска ракеты "Искандер".

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