Минобороны РФ подтвердило удары по военным целям на Украине 24 июля

Минобороны России подтвердило удары, нанесённые 24 июля по военным объектам на Украине. В своём Telegram-канале ведомство использовало фразу "Градус не снижаем", сопровождая её фотографией пуска ракеты "Искандер".
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