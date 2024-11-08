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Китай

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Китай готов развивать стабильные, здоровые и устойчивые торгово-экономические связи с США - Минкоммерции КНР

Пекин, 7 ноября /Синьхуа/ -- Китай готов укреплять контакты, расширять сотрудничество и разрешать разногласия с США, чтобы сообща продвигать развитие двусторонних торгово-экономических связей в стабильном, здоровом и устойчивом направлении, заявила в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь.

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