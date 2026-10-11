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Представлен 3D-принтер Creality K3, который экономит до 80% времени печати благодаря четырём соплам

Представлен 3D-принтер Creality K3, который экономит до 80% времени печати благодаря четырём соплам

Новинка поддерживает полноцветную печать CMYK, работу с гибкими материалами TPU и автоматизированное переключение сопел за пять секунд Компания Creality открыла предварительные заказы на 3D-принтер K3, рассчитанный на многоцветную печать, использование разных материалов и изготовление цельных изделий.

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