Представлен 3D-принтер Creality K3, который экономит до 80% времени печати благодаря четырём соплам

Новинка поддерживает полноцветную печать CMYK, работу с гибкими материалами TPU и автоматизированное переключение сопел за пять секунд Компания Creality открыла предварительные заказы на 3D-принтер K3, рассчитанный на многоцветную печать, использование разных материалов и изготовление цельных изделий.