Ре-реконкиста: тысячи мигрантов штурмуют испанскую Сеуту — и Европа трещит по швам

30 июля 2026 года испанский эксклав на африканском берегу снова оказался в центре миграционного кризиса — но масштаб и последствия на этот раз другие Сеута — клочок европейской земли на африканском берегу, 85 тысяч жителей, два пограничных забора и море между ней и марокканским городом Фнидек.