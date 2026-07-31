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Аргументы недели

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Ре-реконкиста: тысячи мигрантов штурмуют испанскую Сеуту — и Европа трещит по швам

30 июля 2026 года испанский эксклав на африканском берегу снова оказался в центре миграционного кризиса — но масштаб и последствия на этот раз другие Сеута — клочок европейской земли на африканском берегу, 85 тысяч жителей, два пограничных забора и море между ней и марокканским городом Фнидек.

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