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Сильно задолжало сотруднице агентство недвижимости в Уссурийске

Сильно задолжало сотруднице агентство недвижимости в Уссурийске

Директор агентства недвижимости в Уссурийске задолжала бывшей сотруднице 314 тысяч рублей. Ситуацию помогли решить судебные приставы, которые помогли взыскать с должницы всю сумму, сообщили ИА UssurMedia в службе судебных приставов Приморского края.

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