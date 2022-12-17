Сильно задолжало сотруднице агентство недвижимости в Уссурийске

Директор агентства недвижимости в Уссурийске задолжала бывшей сотруднице 314 тысяч рублей. Ситуацию помогли решить судебные приставы, которые помогли взыскать с должницы всю сумму, сообщили ИА UssurMedia в службе судебных приставов Приморского края.