Специальный представитель США по глобальным партнёрствам, посол Паоло Замполли, заявил о важности возвращения российского флага и гимна на Паралимпийские игры в Италии как шага к полноценному участию российских спортсменов в Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.