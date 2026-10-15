Специальный представитель США по глобальным партнёрствам, посол Паоло Замполли, заявил о важности возвращения российского флага и гимна на Паралимпийские игры в Италии как шага к полноценному участию российских спортсменов в Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.
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