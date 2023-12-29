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Ургант и Брежнева вернулись в эфир российского ТВ

Ургант и Брежнева вернулись в эфир российского ТВ

В конце года российский шоу-бизнес пережил новую волну чисток. Это коснулось, казалось бы, таких непотопляемых звезд, как Филипп Киркоров и Лолита Милявская.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
По ходу слабо эрнсту… только, когда до президента опять донесут, будет движуха!
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15 час.
Александр Котов
Опять евреи на экранах???
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6 час.
ГМ
Георгий Михалев
И Зеленского на голубой огонек со своим известным номером у  рояля.
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3 час.

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