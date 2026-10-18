Украинский политик, лидер запрещённой в Украине партии «Союз левых сил» Максим Гольдарб в прямом эфире прокомментировал судьбу бывшего народного депутата Верховной Рады Украины от «Партии регионов» Елены Бондаренко.
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Храни тебя ГОСПОДЬ БОГ ДОРОГАЯ ЕЛЕНА
Ну точно говорит Европа : "в Украине ". По русски это звучало бы не так