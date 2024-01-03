РИАН: Сатирик Петшак предложил отправлять нелегальных мигрантов в концлагеря

Возникший скандал вокруг заявлений польского сатирика Яна Петшака усугубляется. В эфире польского телевидения он предложил отправлять нелегальных мигрантов, находящихся на территории страны, в построенные нацистами концентрационные лагеря.
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