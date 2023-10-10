Израиль. А чего так забегали-то?

Марина Петрова

Народ сначала следует спросить, а нужны ли они нам? Не пескова, не нарусову, не собчак, а нас простой народ. Думаю, что большая часть пошлет их подальше, в задницу к евреям, к слабоумному байдену, и поганой метлой, и ссаными тряпками гнать их вон из страны.