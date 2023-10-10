Вообще-то "Международное Сообщество" никогда не признавало Палестину (включая т.н. "Сектор Газа") территорией еврейского государства.
Израиль. А чего так забегали-то?
Комментарии
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Мария Беликова
С родимой Родиной рассорясь, своих врагов смешим всерьез. …Вот так вагон, покинув поезд, свободно едет – под откос.
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13 час.
вд
валерий двойнишников
А...на хрена эти выродки нужны России, россиянам. Предатель на Руси-изгой!
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11 час.
Марина Петрова
Народ сначала следует спросить, а нужны ли они нам? Не пескова, не нарусову, не собчак, а нас простой народ. Думаю, что большая часть пошлет их подальше, в задницу к евреям, к слабоумному байдену, и поганой метлой, и ссаными тряпками гнать их вон из страны.
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1 час.
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