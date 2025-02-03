США будут расследовать деятельность украинского антикоррупционного центра

Расследование работы украинского центра противодействия коррупции (ЦПК), деятельность которого предположительно связана с чиновниками демпартии США, проведет администрация Дональда Трампа, 3 февраля сообщает украинское издание «Страна.
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