Проект «Ориентир: Ямал» помог более 30 выпускникам вузов с работой в ЯНАО

Проект «Ориентир: Ямал» помог найти работу в округе 32 выпускникам вузов. Из них 15 молодых специалистов стали сотрудниками бюджетных организаций, девять человек устроились на предприятия нефтегазовой отрасли.
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