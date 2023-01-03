В Дружковке под ракетный удар ВС ФР попал украинский военный ж/д эшелон

Многие телеграм-каналы сообщают, что ВС РФ в Дружковке поразили железнодорожную станцию, на которой производилась разгрузка воинского эшелона с двумя пусковыми установками РСЗО «Himars», четырьмя чешскими РСЗО «Vampire» и боеприпасами к ним.