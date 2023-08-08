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1-й номер драфта Бедард наберет 78 очков в дебютном сезоне по версии официального сайта НХЛ

18-летний нападающий выбран «Чикаго» под первым номером на драфте НХЛ-2023. По ожиданиям официального сайта НХЛ, канадский форвард наберет 78 очков в своем первом сезоне в лиге.

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