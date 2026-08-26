Пять скрытых настроек телефона, которые защитят банковские приложения от кражи денег

Современные банковские приложения — это удобно, быстро и, как ни странно, довольно уязвимо. Каждый день миллионы людей открывают доступ к своим счетам через смартфон, не задумываясь о том, что буквально пара невинных настроек может однажды сыграть против них.
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