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Пять скрытых настроек телефона, которые защитят банковские приложения от кражи денег

Пять скрытых настроек телефона, которые защитят банковские приложения от кражи денег

Современные банковские приложения — это удобно, быстро и, как ни странно, довольно уязвимо. Каждый день миллионы людей открывают доступ к своим счетам через смартфон, не задумываясь о том, что буквально пара невинных настроек может однажды сыграть против них.

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