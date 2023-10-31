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Военное обозрение

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Пентагон запустит разработку стратегической термоядерной авиабомбы B61 Mod 13

Пентагон запустит разработку стратегической термоядерной авиабомбы B61 Mod 13

Макет авиабомбы B61 Mod 12 Пентагон радикально пересмотрел свои планы по развитию ядерного оружия. С целью скорейшего перевооружения стратегической боевой авиации и получения желаемых возможностей решено прямо сейчас начинать разработку новой модификации существующей термоядерной бомбы B61.

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