«Яндекс Лавка» открыла дарккитчены в трех новых регионах

Российский сервис заказа готовой еды, продуктов и хозяйственных товаров на дом с локальных складов «Яндекс Лавка» открывает новые дарккитчены в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, говорится в сообщении компании.
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