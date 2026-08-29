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Покровители зодчих и ветеринаров: история мучеников Флора и Лавра и история их почитания на Руси

Покровители зодчих и ветеринаров: история мучеников Флора и Лавра и история их почитания на Руси

31 августа — день памяти братьев Флора и Лавра, или, как именует его народный календарь, Фролов день, «лошадиный праздник».

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