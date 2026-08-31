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Эксперт проанализировал шансы Kia и Hyundai вернуться в РФ

Эксперт проанализировал шансы Kia и Hyundai вернуться в РФ

Корейские бренды потенциально остаются одними из наиболее востребованных у российских покупателей, но их возвращение зависит не от спроса, а от внешних условий Южнокорейские автобренды Kia и Hyundai, по словам автоэксперта Андрея Ломанова, не смогут составить серьезную конкуренцию китайским производителям при возвращении на российский рынок.

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