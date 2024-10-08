Губернатор Владимиров: блогер Гузенко оказал сопротивление при задержании

Блогер Егор Гузенко с псевдонимами Тринадцатый и Турист находился в федеральном розыске. На праздник в Новопавловске он пришел в балаклаве и оказал сопротивление полиции, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.