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Новости Брянска

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Брянский облсуд отменил выплаты матери погибшего бойца ЧВК «Вагнер»

Брянский облсуд отменил выплаты матери погибшего бойца ЧВК «Вагнер»

Отказ в компенсациях родственнице участника спецоперации подтвердил суд Брянской области: погибший был бойцом ЧВК, не входящей в структуру Вооружённых сил РФ, поэтому на него не распространяются соцгарантии.

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