Оповещение и эвакуация на складах и производственных объектах: особенности проектирования

Проектирование систем оповещения и эвакуации для складов и производственных объектов имеет ряд особенностей, отличающих его от типовых решений для офисных и торговых зданий — большие площади, высокий уровень шума, специфика хранимых материалов и особенности планировки требуют отдельного подхода на каждом этапе проектирования.
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