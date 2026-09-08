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Оповещение и эвакуация на складах и производственных объектах: особенности проектирования

Оповещение и эвакуация на складах и производственных объектах: особенности проектирования

Проектирование систем оповещения и эвакуации для складов и производственных объектов имеет ряд особенностей, отличающих его от типовых решений для офисных и торговых зданий — большие площади, высокий уровень шума, специфика хранимых материалов и особенности планировки требуют отдельного подхода на каждом этапе проектирования.

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