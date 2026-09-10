Топовая камера Lofic и новый Snapdragon, который перешагнёт порог 5 ГГц. Флагман Xiaomi протестировали до анонса

Предзаказы уже начали принимать в Китае Новый смартфон Xiaomi засветился в Geekbench 7. Смартфон получил однокристальную систему Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro с модельным номером SM8975 и восемью ядрами.
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