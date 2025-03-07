Самая высокая миграционная убыль по Сибири в 2024 году оказалась в Омской области В рамках всей страны регион стал по этому показателю восьмым.
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Самая высокая миграционная убыль по Сибири в 2024 году оказалась в Омской области В рамках всей страны регион стал по этому показателю восьмым.