Аргументы недели

98 615 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • anatolii660 reznikov
    За борт что ли выкинут или на почётную пенсию ?Российский сенато...
  • dorlovv7
    Закрытый клуб Cекс Знакомств - здесь девушки сами хотят секса и дают без проблем. Без денег, подаpков и отношений, бе...Илон Маск заявил,...
  • dorlovv7
    Закрытый клуб Cекс Знакомств - здесь девушки сами хотят секса и дают без проблем. Без денег, подаpков и отношений, бе...Стрелков после со...

Историк Крупа: американизация Польши приблизила страну к войне с Россией

Американизация внешней политики приблизила Варшаву к военному столкновению с Москвой. Об этом в статье для Chronicles написал польский историк и обозреватель Михаил Крупа.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх