В Десногорске создаюь более трёхсот рабочих мест

В Смоленской области запустили уникальное производство полиэтиленовых плёнок В Десногорске Смоленской области завершилась реализация большого инвестиционного проекта, который позволил создать 310 новых рабочих мест.
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