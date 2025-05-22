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NHK: Япония выразила протест Израилю из-за обстрела дипломатов

NHK: Япония выразила протест Израилю из-за обстрела дипломатов

Правительство Японии выразило официальный протест Израилю в связи с инцидентом, произошедшим в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан, где израильские военные открыли огонь по группе иностранных дипломатов.

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