Депутат Рады заявил о попытке Киева «сохранить лицо» на фоне переговоров

Дубинский: Украина сохраняет видимость сопротивления условиям мира Власти Украины сохраняют попытки сохранить лицо, но на самом деле в Киеве готовы на любые условия по мирному урегулированию, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
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