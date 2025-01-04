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Царьград

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Личный авто vs каршеринг: что дешевле для русских водителей в 2024 году?

Личный авто vs каршеринг: что дешевле для русских водителей в 2024 году?

Русским водителям годовое содержание личного авто стоит 200-220 тысяч рублей, что дешевле каршеринга, но покупка нового автомобиля потребует 3,17 млн рублей.

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