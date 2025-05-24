Инна Федоренко: Дорогие ребята!. Уважаемые учителя, дорогие родители! Поздравляю всех вас с завершением учебного года, началом летних каникул и важным этапом жизни выпускников — последним "Послед

Дорогие ребята!Уважаемые учителя, дорогие родители!Поздравляю всех вас с завершением учебного года, началом летних каникул и важным этапом жизни выпускников — последним "Последним звонком"!Этот праздник особенно важен для наших детей: кто-то радуется долгожданному отдыху, а кто-то волнуется от … .