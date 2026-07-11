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Садулаев попал в больницу после схватки с американцем Снайдером на турнире RAF

Садулаев попал в больницу после схватки с американцем Снайдером на турнире RAF

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев 11 июля был госпитализирован после поединка с американцем Кайлом Снайдером на турнире Real American Freestyle (RAF) в Тбилиси.

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