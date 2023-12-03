Сотрудники ДПС из Красноярска сплясали с «китайцами» и стали звездами соцсетей

Красноярские полицейские вливаются в тренды социальных сетей. В официальном телеграм-канале ГИБДД появилось видео, как сотрудник хвастается перед коллегами новым автомобилем, пока на фоне играет отрывок из фильма «1+1».
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