Хочу поздравить свою подругу Стефанию Скавронскую. Любимая моя подруга поздравляю тебя с днём рождения тебе уже 12 лет , хочеться пожелать, чтобы у тебя всё было хорошо .
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Хочу поздравить свою подругу Стефанию Скавронскую. Любимая моя подруга поздравляю тебя с днём рождения тебе уже 12 лет , хочеться пожелать, чтобы у тебя всё было хорошо .